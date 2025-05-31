Бублик вышел во вторую неделю «Большого шлема» второй раз в карьере

Александр Бублик впервые сыграет на второй неделе «Ролан Гаррос».

Казахстанец в третьем круге победил квалифаера Энрике Рошу – 7:5, 6:1, 6:2.

Ранее Бублик один раз выходил во вторую неделю «Большого шлема» – на «Уимблдоне» в 2023-м году. Его лучшим результатом на «Ролан Гаррос» был второй круг в 2019-м, 2020-м и 2024-м.

Дальше Бублик сыграет с пятой ракеткой мира Джеком Дрэйпером. Они никогда ранее не встречались на грунте, но в общей личке казахстанец уступает 0:2.