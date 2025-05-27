Квалифаер Селехметьева выбыла с «Ролан Гаррос»

Оксана Селехметьева выбыла в первом круге «Ролан Гаррос».

Она проиграла чемпионке «Уимблдона»-2023 Маркете Вондроушовой – 4:6, 4:6.

В первом сете Селехметьева упустила преимущество 4:2. В начале второго сета она дважды выходила вперед с брейком, но чешка сразу делала обратный. Уступая 3:5, Селехметьева отыграла подачу на матч, но следом проиграла свою подачу.

Селехметьева единственной из россиянок прошла в Париже квалификацию. Она второй раз выступала в основной сетке на «Ролан Гаррос» (также в 2022-м) и третий раз на «Больших шлемах» в целом (также на Australian Open-2023).