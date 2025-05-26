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Бусас Манейро, разгромившая №9 Наварро: «Победить можно любую соперницу. Теперь я только укрепилась в этом ощущении»

Джессика Бусас Манейро прокомментировала разгромную победу над Эммой Наварро.

В первом круге «Ролан Гаррос» она обыграла девятую ракетку мира 6:0, 6:1.

– Не могла предположить, что будет такой счет, но точно верила, что могу выиграть. Мне помогло то, что к любому матчу я готовлюсь одинаково, вне зависимости от соперницы.

– После такой победы ощущаете, что вообще все возможно для вас на турнире?

– Я в целом думаю, что все возможно перед каждым матчем, победить можно любую соперницу. Теперь я только укрепилась в этом ощущении.

– Как вообще объяснить такой счет? Тому, кто не смотрел матч, например.

– Я была стабильной, спокойной, мало ошибалась. На мой взгляд, в этом матче не было ничего такого феноменального: нереального количества виннерсов или чего-то такого. Я просто сыграла хорошо.

– За последние 40 лет только вы, Серена Уильямс (против Сары Эррани в 2013-м) и Штеффи Граф (против Габриэлы Сабатини в 1995-м) обыгрывали соперницу из топ-10 с одним проигранным геймом.

– Ого, быть в одном ряду с такими именами – это удивительно и очень приятно, конечно. Большая гордость, – приводит слова Наварро корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Воу-воу-воу, №9 в мире жутко отлетела на «Ролан Гаррос» – 0:6, 1:6

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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