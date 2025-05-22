Хаддад Майя в Страсбурге победила №9 Наварро и вышла в полуфинал. До этого она проиграла 11 из 12 матчей

Беатрис Хаддад Майя стала финалисткой пятисотника в Страсбурге.

Она обыграла девятую ракетку мира Эмму Наварро – 3:6, 7:6(3), 6:2. Во втором сете бразильянка дважды проиграла свою подачу (2:3 и 5:6), но оба раза сразу сделала обратный.

С Australian Open и до Страсбурга Хаддад Майя проиграла 11 из 12 матчей, в том числе девять подряд.

Для нее это будет первый полуфинал с сентябрьского титула в Сеуле.

Для нее это 12-я победа в карьере над соперницей из топ-10 при 13 поражениях и первая с прошлого апреля.

Теперь она поборется с Еленой Рыбакиной .