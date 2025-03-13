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Алькарас о том, что может стать №1 в отсутствие Синнера: «Особенно об этом не думаю. Это может создать лишнее давление»

– Есть шанс, что за следующие два месяца вы можете стать первой ракеткой мира, учитывая отсутствие Янника Синнера. Вы думаете об этом? Используете ли это как мотивацию, чтобы особенно хорошо выступать здесь, в Майами и в целом в ближайшие два месяца?

– Я особенно не думаю о том, чтобы вернуть себе статус первой ракетки мира за ближайшие 2-3 месяца. Это может создать лишнее давление.

Как я и говорил, я концентрируюсь на каждом конкретном дне и турнире. Если у меня это получается и я делаю все правильно, результат придет, а с ним и первая строчка рейтинга.

Так что сейчас я думаю об этом турнире, Индиан Уэллс, и хочу показывать хороший теннис. Надеюсь, дойду до финала или подниму над головой трофей. Это моя цель.

Я чувствую себя все лучше. После этого турнира буду думать о Майами, а потом – о следующем турнире. Если я буду прогрессировать в каждом матче и на каждом турнире, результаты тоже будут хорошими, а это повлияет и на рейтинг, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
рейтинги
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logoATP
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