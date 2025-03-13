  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас о том, как проводит время в Индиан-Уэллс: «Почти каждый день играю в гольф. Это очень помогает хорошо играть в теннис»
0

Алькарас о том, как проводит время в Индиан-Уэллс: «Почти каждый день играю в гольф. Это очень помогает хорошо играть в теннис»

Карлос Алькарас рассказал, как проводит свободное время в Индиан-Уэллс.

Испанец выиграл 15-й матч подряд в Индиан-Уэллс и 15-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса».

– Хотел поинтересоваться, есть ли у вас время играть здесь в гольф между раундами, как это делал Рафа?

– Да, почти каждый день. Как я уже сказал, мне нравится, что здесь у меня есть время побыть с командой, с семьей и наедине с собой.

Я люблю играть в гольф, а здесь для этого рай. Я стараюсь находить время, чтобы играть в гольф и отключать голову. Потом мне это очень помогает хорошо играть в теннис, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoBNP Paribas Open
logoATP
logoКарлос Алькарас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Алькарас о том, что может стать №1 в отсутствие Синнера: «Особенно об этом не думаю. Это может создать лишнее давление»
26сегодня, 08:02
Алькарас о том, что отдал Димитрову всего два гейма: «Последние два раза я ему проиграл. Так что с ним всегда сложно»
1сегодня, 05:29
Алькарас выиграл 15-й матч подряд в Индиан-Уэллс
сегодня, 02:56
Главные новости
Индиан-Уэллс (WTA). 1/4 финала. Мирра Андреева сыграет со Свитолиной, Самсонова – с Соболенко, Киз встретится с Бенчич, Швентек – с Циньвэнь Чжэн
246 минут назад
Индиан-Уэллс (ATP). 1/4 финала. Медведев сыграет с Фисом, Алькарас – с Серундоло, Дрэйпер встретится с Шелтоном, Руне – с Грикспором
4сегодня, 13:30
Сегодня день рождения Коко Гауфф
1сегодня, 12:30
Белинда Бенчич: «В Австралии соперницы не знали, чего от меня ожидать и какой у меня сейчас уровень. Но сейчас это не так»
1сегодня, 11:59
Самсонова перед матчем с Соболенко: «Если я смогу показать свой теннис, это уже будет топ»
10сегодня, 11:02
Белинда Бенчич: «Я рожала дочь не для того, чтобы стать лучше в теннисе. Это вообще не имело к этому отношения»
1сегодня, 09:51
Гауфф о цели возглавить рейтинг: «Если в этом году выиграю «Шлем», но не стану первой ракеткой мира, я буду довольна»
2сегодня, 08:55
Алькарас о том, что может стать №1 в отсутствие Синнера: «Особенно об этом не думаю. Это может создать лишнее давление»
26сегодня, 08:02
Шелтон о том, что вплотную приблизился к дебюту в топ-10: «Честно говоря, я вообще не смотрю на рейтинг. Думаю только о гонке»
2сегодня, 07:29
Гауфф о неудачных результатах после Australian Open: «В целом не все так плохо. Конечно, я хотела выступить лучше, но я не должна себя корить»
сегодня, 06:43
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15