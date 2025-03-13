Алькарас о том, как проводит время в Индиан-Уэллс: «Почти каждый день играю в гольф. Это очень помогает хорошо играть в теннис»

Карлос Алькарас рассказал, как проводит свободное время в Индиан-Уэллс.

Испанец выиграл 15-й матч подряд в Индиан-Уэллс и 15-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса».

– Хотел поинтересоваться, есть ли у вас время играть здесь в гольф между раундами, как это делал Рафа?

– Да, почти каждый день. Как я уже сказал, мне нравится, что здесь у меня есть время побыть с командой, с семьей и наедине с собой.

Я люблю играть в гольф, а здесь для этого рай. Я стараюсь находить время, чтобы играть в гольф и отключать голову. Потом мне это очень помогает хорошо играть в теннис, – сказал Алькарас на пресс-конференции.