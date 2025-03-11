Сафина об отношениях с братом Маратом: «Он мне советы не дает – только поддержку»
– Мы очень близки, это правда. Очень хорошо общаемся. Он буквально только что мне написал сообщение, нужно что-то ему ответить. Когда закончу – отвечу.
И видимся мы очень часто.
– Как бы вы описали его роль в своей нынешней жизни?
– (Задумывается). Старший брат. Это так и есть на самом деле. Я знаю, что если я ему позвоню, что-то скажу, он всегда поддержит. Такой прямо брат-брат.
Мы часто друг другу пишем. И он мне может написать: «Спасибо, что ты у меня есть, сестра». Мы друг друга очень поддерживаем.
– После интервью Рублева у него еще появился немножечко ореол гуру, помогает советами. Какой лучший совет вы получили от Марата Сафина?
– А он мне советы не дает – только поддержку.
С Рублевым немножко другая история, там конкретно по делу был разговор. И если у меня есть конкретная проблема, я могу спросить: «Марат, как мне лучше поступить, нужен совет».
Просто давно не спрашивала.
Динара Сафина – от тоски и расстройства питания до счастья. Большое интервью
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