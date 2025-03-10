Циньвэнь Чжэн о реванше в матче с Сан: «Мне сложно даются поражения, я всегда их запоминаю»

Циньвэнь Чжэн рассказала, что ее мотивировало в матче с Лулу Сан в Индиан-Уэллс.

Она выиграла со счетом 6:4, 7:5. При этом китаянка уступила новозеландке в первом круге «Уимблдона»-2024.

– Помните ли вы свой последний матч против Лулу и давало ли это сегодня дополнительную мотивацию?

– Если быть совсем честной, я это [ей] не простила. Я помню даже матч против Кербер 4 года назад, когда я вела 4:1 и проиграла. Мне сложно даются поражения, я всегда их запоминаю и стараюсь брать реванш. Думаю, это хорошее качество. Я всегда стараюсь становиться лучше, и это привело меня сюда сегодня, – сказала девятая ракетка мира в интервью на корте.