38-летний Монфис стал третьим в списке самых возрастных игроков, вышедших в третий круг «Мастерса»
Гаэль Монфис стал третьим по возрасту игроком, вышедшим в 3-й круг «Мастерса».
В 36 лет и 6 месяцев в Индиан-Уэллс он обыграл Себастьяна Корду (7:6(2), 7:6(4)).
Только Иво Карлович (40 лет) в Индиан-Уэллс в 2019-м и Джимми Коннорс (39 лет) в Майами в 1992-м были старше Монфиса на момент выхода в третий круг «Мастерса».
Дальше француз сыграет с Григором Димитровым.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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