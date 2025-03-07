Монфис о победе над Штруффом: «План сработал. Я доволен движением и подачей»

Гаэль Монфис прокомментировал победу над Ян-Леннардом Штруффом в Индиан-Уэллс.

Француз выиграл 6:4, 6:4 и теперь ведет в личных встречах 4:0.

«План сработал. Я доволен движением, оно сыграло решающую роль. Здесь сложные условия, немного ветрено, поэтому нужно играть резаными и быть терпеливым. Я доволен подачей. Мне удавалось мощно подавать в нужный момент, это мне очень помогло.

С ним всегда трудно играть. У нас всегда напряженные матчи, и мне повезло еще раз победить».