Монфис о победе над Штруффом: «План сработал. Я доволен движением и подачей»
Гаэль Монфис прокомментировал победу над Ян-Леннардом Штруффом в Индиан-Уэллс.
Француз выиграл 6:4, 6:4 и теперь ведет в личных встречах 4:0.
«План сработал. Я доволен движением, оно сыграло решающую роль. Здесь сложные условия, немного ветрено, поэтому нужно играть резаными и быть терпеливым. Я доволен подачей. Мне удавалось мощно подавать в нужный момент, это мне очень помогло.
С ним всегда трудно играть. У нас всегда напряженные матчи, и мне повезло еще раз победить».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости