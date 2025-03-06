Радукану будет работать с бывшим тренером Касаткиной и Кудерметовой
Эмма Радукану начнет работу с новым тренером на турнире в Индиан-Уэллс.
Владимир Платеник проведет пробную неделю с 55-й ракеткой мира.
Ранее Платеник работал с Дарьей Касаткиной, Вероникой Кудерметовой, Надеждой Петровой, Доминикой Цибулковой и Айлой Томлянович.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @tumcarayol
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