Пегула пригласила всех финалисток турнира в Остине вместе полететь в Индиан-Уэллс на ее частном самолете
Джессика Пегула вместе с финалистками турнира в Остине поехала в Индиан-Уэллс.
Пегула пригласила всех финалисток в одиночном и парном разрядах полететь с ней на частном самолете. Об этом рассказала чемпионка парного турнира Юэ Юань.
«Всех, кто сегодня играл, Пегула пригласила вместе полететь на частном самолете. Спасибо тебе большое! В противном случае завтра пришлось бы провести 9 часов в дороге», – написала китаянка.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @ninjaga20
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