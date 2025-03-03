Пегула пригласила всех финалисток турнира в Остине вместе полететь в Индиан-Уэллс на ее частном самолете

Джессика Пегула вместе с финалистками турнира в Остине поехала в Индиан-Уэллс.

Пегула пригласила всех финалисток в одиночном и парном разрядах полететь с ней на частном самолете. Об этом рассказала чемпионка парного турнира Юэ Юань.

«Всех, кто сегодня играл, Пегула пригласила вместе полететь на частном самолете. Спасибо тебе большое! В противном случае завтра пришлось бы провести 9 часов в дороге», – написала китаянка.

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