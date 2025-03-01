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Мама Руне хочет реформы антидопинговой системы: «Иначе игроки превратятся в невротиков. Они не могут изолироваться от всех и есть одни бананы»

Мама и менеджер Хольгера Руне считает, что нужны изменения в антидопинговой системе.

Аннеке Руне высказалась об этом в контексте трехмесячного отстранения Янника Синнера.

«Если вы немного почитаете о клостеболе, то увидите, как пугающе легко он может передаваться от других людей. Мне кажется, это один самых жутких аспектов этого дела. Представьте, скольким болельщикам вы даете пять, к скольким поверхностям прикасаетесь.

Игроки так превратятся в невротиков. Сейчас в большинстве стран клостебол продается по рецепту, поэтому риск его передачи невелик. Но только не в Италии, хотя им не раз приходилось защищать своих спортсменов. Могут быть и другие вещества, которые так же легко передаются, поэтому важно задуматься о пороговых значениях, чтобы спортсменам не пришлось полностью изолироваться.

Недавно я читала о спортсмене, у которого нашли следы вещества, которое присутствует в крепком алкоголе, но в отдельности может повышать результаты. Были истории о том, что в пробах обнаружили стероиды из мяса коров, – с этой проблемой тоже столкнулись несколько спортсменов.

Спортсмены не могут изолироваться от всех и есть одни органические бананы, опасаясь, что тест покажет 0,00000000001 следов чего-либо.

В связи с этим я считаю, что три месяца отстранения и год разбирательства – это слишком долго. Я не знаю деталей конкретного дела настолько, чтобы сказать, справедливо ли это. Это решает WADA.

Насколько я понимаю, большая часть критики со стороны других спортсменов заключается в том, что в отдельных случаях, когда речь идет о явных случайностях, а не об умышленном употреблении допинга, правила действуют совершенно по-разному.

Я считаю, что это еще один аспект, о котором, как и о пороговых значениях, WADA и ITIA должны задуматься после недавних дел. Еще, например, о том, что на подтверждение загрязнения не должно уходить больше какого-то количества дней, чтобы спортсмены могли быстро возобновить карьеру, а не выбывали на год из-за того, что офисные работники возятся с анализами, выявившими 0,000000001 мг».

«Если думаете, что Синнер ничего не знал – вы ни в чем не разбираетесь». Кафельников против WADA

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ekstrabladet.dk
logoATP
logoдопинг
logoЯнник Синнер
logoХольгер Руне
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