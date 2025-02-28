Кафельников о том, как должен работать антидопинг: «Если в организме появляются запрещенные препараты – виновен ты или не виновен, – все, отдыхай»

Евгений Кафельников раскритиковал решение по допинг-делу Янника Синнера.

В интервью Спортсу’‘ он оценил версию, которой Синнер объяснил попадание запрещенного препарата в организм. Итальянец говорил, что клостебол попал с рук физиотерапевта, который для обработки пореза использовал спрей, содержащий препарат.

– Если вы считаете, что он не знал, что с ним происходило, что с ним делал его физиотерапевт или массажист, то вы ни в чем не разбираетесь.

Я на 300% уверен, что любой… Вы понимаете, что любой теннисист – до такой степени педантичен, что боится даже лишнюю бутылку воды выпить, которую кто-то дал. Все понимают, что это опасно.

А вы мне говорите, и он говорит, что он не знал. Хотя это тренер, с которым он 24 часа в сутки, который постоянно имеет доступ к его телу. Это бред сивой кобылы. Честно вам скажу.

– У вас было несколько твитов про сделку с WADA. И про то, что WADA уничтожает спорт. Каким образом WADA уничтожает спорт?

– Они дают человеку возможность вернуться через 3 месяца и отыграть до этого практически весь сезон – зная, что он не сдал допинг-тест. Я считаю, что они дают всем понять, что можно употреблять запрещенные препараты, стероиды – как угодно можете их называть – и не понести никакого существенного наказания.

Я считаю, что 3 месяца – это не наказание.

– Если глобально рассуждать, как должна работать антидопинговая система…

– Не знаю. Это не моя компетенция.

– Просто вы пишете в твиттере и в каких-то интервью говорите, что это очень плохо и WADA разрушает спорт. И хочется понять, какой бы вы хотели видеть антидопинговую систему.

– Если в организме при сдаче допинг-теста появляются запрещенные препараты – виновен ты или не виновен, – все, отдыхай.

Еще раз говорю. Поймите одну вещь. В очередной раз говорю. Любой спортсмен, когда в его организм что-то попадает, совершенно точно об этом знает. Он знает, что с ним происходит.

«Если вы думаете, что Синнер ничего не знал – вы ни в чем не разбираетесь». Кафельников против WADA