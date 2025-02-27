Три игрока снялись с турнира в Акапулько из-за проблем с желудком
Каспер Рууд, Томми Пол и Хольгер Руне снялись с турнира в Акапулько.
Рууд и Пол сделали это незадолго до своих матчей в среду, Руне – после трех геймов против Брэндона Накашимы.
Руне после этого сообщил, что у него отравление, а Рууд написал о «болезни живота». Пол, по данным ATP, тоже снялся из-за проблем с желудком.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @BenRothenberg
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