Три игрока снялись с турнира в Акапулько из-за проблем с желудком

Каспер Рууд, Томми Пол и Хольгер Руне снялись с турнира в Акапулько.

Рууд и Пол сделали это незадолго до своих матчей в среду, Руне – после трех геймов против Брэндона Накашимы .

Руне после этого сообщил, что у него отравление, а Рууд написал о «болезни живота». Пол, по данным ATP, тоже снялся из-за проблем с желудком.