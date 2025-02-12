Тэйлор Фриц: «Микст в его нынешнем виде не так уж много привносит в «Шлемы». Он не вызывает большого интереса, не заполняет стадионы»

Тэйлор Фриц поддержал новый формат микста на US Open.

– Как вы думаете, полезно ли это для тенниса в целом? Будете ли вы участвовать в турнире микстов?

– Да, вероятность, что я сыграю в миксте очень высока. Он пройдет удачное время. Мне кажется, будет интересно, и всем понравится. Я люблю играть в миксте, поэтому есть все шансы, что я поучаствую. И мне кажется, что такие игроки, как я, будут рады. Я считаю, что это хорошее изменение. Но, разумеется, я предвзят, потому что микст перенесли на более удобное для меня время. Я бы никогда не стал играть его между одиночными матчами.

Я думаю, что многие парники будут расстроены. Но правда в том, что микст в его нынешнем виде не так уж много привносит в «Шлемы». Он не вызывает большого интереса, не заполняет стадионы.

Необязательно, чтобы все сводилось к деньгам и привлечению людей, но болельщикам будет интереснее, если в миксте сыграют топы-одиночники.

Микст на US Open перенесут на неделю перед основным турниром, сеты сократят до 4 геймов