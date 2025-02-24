Рейтинг WTA. Мирра Андреева дебютировала в топ-10, Киз стала №5, Калинская выпала из топ-30
Мирра Андреева дебютировала в топ-10 после победы на турнире в Дубае.
Финалистка Клара Таусон впервые поднялась в топ-30.
Мэдисон Киз также обновила личный рекорд, став пятой.
Анна Калинская, не защитившая очки за прошлогодний четвертьфинал в Дубае, опустилась на 15 строчек.
Положение на 24 февраля 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|9076
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|7985
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|6333
|4 (5)
|Джессика Пегула (США)
|5196
|5 (6)
|Мэдисон Киз (США)
|4679
|6 (4)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4518
|7 (7)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|4328
|8 (8)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|3780
|9 (14)
|Мирра Андреева (Россия)
|3720
|10 (9)
|Эмма Наварро (США)
|3704
|12 (11)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3116
|13 (13)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2908
|21 (22)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2158
|23 (38)
|Клара Таусон (Дания)
|2069
|25 (25)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1945
|34 (19)
|Анна Калинская (Россия)
|1634
|35 (33)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1564
|38 (36)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1455
|47 (56)
|София Кенин (США)
|1213
|50 (50)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1161
|58 (66)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|1028
|60 (60)
|Полина Кудерметова (Россия)
|1004
|61 (74)
|Алисия Паркс (США)
|995
|71 (57)
|Элизабетта Коччаретто (Италия)
|937
|73 (72)
|Камилла Рахимова (Россия)
|922
|74 (73)
|Анна Блинкова (Россия)
|916
|77 (87)
|Ева Лис (Германия)
|882
|91 (94)
|Эрика Андреева (Россия)
|775
Опубликовала: Любовь Энина
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