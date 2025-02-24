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Рейтинг WTA. Мирра Андреева дебютировала в топ-10, Киз стала №5, Калинская выпала из топ-30

Мирра Андреева дебютировала в топ-10 после победы на турнире в Дубае.

Финалистка Клара Таусон впервые поднялась в топ-30.

Мэдисон Киз также обновила личный рекорд, став пятой.

Анна Калинская, не защитившая очки за прошлогодний четвертьфинал в Дубае, опустилась на 15 строчек.

PIF WTA Rankings

Положение на 24 февраля 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9076
2 (2) Ига Швентек (Польша) 7985
3 (3) Коко Гауфф (США) 6333
4 (5) Джессика Пегула (США) 5196
5 (6) Мэдисон Киз (США) 4679
6 (4) Жасмин Паолини (Италия) 4518
7 (7) Елена Рыбакина (Казахстан) 4328
8 (8) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3780
9 (14) Мирра Андреева (Россия) 3720
10 (9) Эмма Наварро (США) 3704
12 (11) Дарья Касаткина (Россия) 3116
13 (13) Диана Шнайдер (Россия) 2908
21 (22) Екатерина Александрова (Россия) 2158
23 (38) Клара Таусон (Дания) 2069
25 (25) Людмила Самсонова (Россия) 1945
34 (19) Анна Калинская (Россия) 1634
35 (33) Анастасия Потапова (Россия) 1564
38 (36) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1455
47 (56) София Кенин (США) 1213
50 (50) Вероника Кудерметова (Россия) 1161
58 (66) Белинда Бенчич (Швейцария) 1028
60 (60) Полина Кудерметова (Россия) 1004
61 (74) Алисия Паркс (США) 995
71 (57) Элизабетта Коччаретто (Италия) 937
73 (72) Камилла Рахимова (Россия) 922
74 (73) Анна Блинкова (Россия) 916
77 (87) Ева Лис (Германия) 882
91 (94) Эрика Андреева (Россия) 775
Опубликовала: Любовь Энина
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