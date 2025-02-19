Фонсека о поражении в Рио: «Физически я был готов на 100%. Все решила психология»

«Физически я был готов на 100%. Все решила психология.

Я знал, что буду нервничать. Знал, что переполненный стадион будет на меня смотреть. И я с этим не справился. Я был недоволен на корте, был сам не свой.

Сегодня вечером я буду злиться, но завтра у меня выходной, а в четверг вернусь к тренировкам. Год длинный, и вся карьера еще впереди. Век живи – век учись».