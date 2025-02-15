Вердаско завершит карьеру на турнире в Дохе. Он сыграет в паре с Джоковичем

Экс-седьмая ракетка мира Фернандо Вердаско завершит карьеру на турнире в Дохе.

«Всем привет!

После стольких лет в ATP-туре пришло время для моего последнего турнира. И что может быть лучше, чем закончить парой с моим другом Новаком Джоковичем, настоящей легендой нашего спорта и одним из лучших спортсменов всех времен.

Новак, большое спасибо за то, что ты сразу сказал «да» 🙏🏽❤️. Я буду наслаждаться каждым моментом и выложусь по полной в последний раз. Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всей карьеры и в хорошие, и в плохие времена.

Давайте сделаем эту неделю незабываемой. СПАСИБО», – написал Вердаско.

Ранее стало известно, что 41-летний испанец будет тренировать Джоковича на турнире в Дохе .