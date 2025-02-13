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Даниил Медведев: «Важно выиграть титул, чтобы доказать себе, что я еще на это способен, хотя я и так знаю, что способен»

Даниил Медведев поделился настроем на турнир в Марселе.

Сегодня он начнет матчем против Пьера Уга-Эрбера.

– Как чувствуете себя перед турниром?

– Если честно, довольно хорошо. Это может стать неожиданностью, когда нет уверенности в себе. Мне кажется, я не так уж далек от того, чтобы лучше играть и добиваться лучших результатов. Вопрос в том, будет ли это здесь, в Марселе, в Дохе на следующей неделе, в Дубае, Индиан-Уэллс или где-то еще. Каждая неделя приносит новые возможности. У меня была хорошая предсезонка. Это факт. Перед Роттердамом я тоже хорошо тренировался. Остается только выигрывать больше матчей.

– Вы не выигрывали титулы с «Мастерса» в Риме 2023 года. Насколько для вас важно снова победить на турнире, независимо от категории?

– В данный момент это очень важно. Для меня, для моей уверенности, для того, чтобы доказать себе, что я еще на это способен, хотя я и так знаю, что способен (смеется). Но если взять прошлый год, то что лучше? Победа на ATP 250 или финал в Австралии, полуфинал в Дубае, когда ты не в очень хорошей физической форме, а потом финал в Индиан-Уэллс и полуфинал в Майами? Я бы сказал, что финалы.

Но сейчас для меня главное – выигрывать много матчей и играть лучше, потому что в проигранных матчах я был не так уж и далек. Я играю не так хорошо, но тем не менее близок к победе, а это хороший знак. Потому что, когда я вернусь на свой настоящий уровень, возможно, я буду выигрывать больше и легче, и титулы вернутся.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: L’Équipe
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