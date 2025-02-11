WTA оставила в силе отстранение тренера Рыбакиной
WTA завершила расследование в отношении тренера Елены Рыбакиной.
Отстранение Стефано Вукова остается в силе.
«Для сохранения конфиденциальности и целостности расследования и его результатов, WTA не будет раскрывать дальнейшие подробности. Мы по-прежнему стремимся к тому, чтобы все вопросы решались справедливо и объективно в соответствии с Кодексом поведения WTA», – сказано в заявлении ассоциации.
Скандал у Рыбакиной: ее тренера не пускают на турниры из-за обвинений в абьюзе
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @ReemAbulleil
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