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WTA оставила в силе отстранение тренера Рыбакиной

WTA завершила расследование в отношении тренера Елены Рыбакиной.

Отстранение Стефано Вукова остается в силе.

«Для сохранения конфиденциальности и целостности расследования и его результатов, WTA не будет раскрывать дальнейшие подробности. Мы по-прежнему стремимся к тому, чтобы все вопросы решались справедливо и объективно в соответствии с Кодексом поведения WTA», – сказано в заявлении ассоциации. 

Скандал у Рыбакиной: ее тренера не пускают на турниры из-за обвинений в абьюзе

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @ReemAbulleil
logoWTA
logoЕлена Рыбакина
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