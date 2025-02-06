Клуж-Напока (WTA). Синякова играет с Доулхайд, Потапова встретится с Голубич, Блинкова – с Зайдель, Томова, Калинина вышли в 1/4 финала
Анастасия Потапова сыграет с Викторией Голубич во втором круге в Клуж-Напоке.
Анна Блинкова встретится с Эллой Зайдель.
Сетка здесь.
Transylvania Open
Клуж-Напока, Румыния
3 – 9 февраля 2025
WTA 250
Призовой фонд – $275 094
Крытые корты, хард
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
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