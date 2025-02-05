Кириос, Опелка и Бруксби сыграют на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс по защищенному рейтингу
ATP опубликовала заявочные листы на «Мастерс» в Индиан-Уэллс.
Ник Кириос, Рейлли Опелка и Дженсон Бруксби воспользовались защищенным рейтингом и сыграют в основной сетке.
Турнир пройдет со 2 по 16 марта.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @MichalSamulski
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем