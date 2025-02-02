Турнир в Абу-Даби извинился за то, что ошибочно указал в сетке, что Касаткина – из Испании
Турнир в Абу-Даби извинился за ошибку, допущенную при жеребьевке.
Вчера на экран вывели сетку, где рядом с именем Дарьи Касаткиной была указана Испания.
«Мы приносим искренние извинения за ошибку, допущенную одним из наших поставщиков во время жеребьевки, из-за чего рядом с именем Дарьи Касаткиной была неправильно указана страна.
Это была исключительно организационная ошибка, и мы ее уже исправили», – говорится в заявлении.
Игроки из России и Беларуси сейчас выступают в нейтральном статусе. В сетках, рейтингах и других материалах рядом с их именами не указывается страна.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @MubadalaADOpen
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