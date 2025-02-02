Александар Ковачевич: «Рублев – уже легенда спорта. Помню, как мы с друзьями смотрели его хайлайты, поедая чипсы, а теперь я его обыграл»

Александар Ковачевич поделился эмоциями от победы над Андреем Рублевым.

Он обыграл 10-ю ракетку мира в Монпелье – 7:5, 6:4.

«Каждый раз, когда я побеждаю, и интервьюер на корте говорит, что я играю в лучший теннис в жизни, я думаю: да, могу себе представить. Не знаю, какой матч был лучшим, но я все отыграл на хорошем уровне. Даже не знаю, что сказать, я не могу поверить, что могу так играть.

Я давно смотрю матчи Рублева. Помню, как мы с друзьями смотрели его хайлайты, сидя на диване и поедая чипсы, а теперь я его обыграл... Этот парень уже легенда спорта. Поэтому я даже не знаю, что сказать о том, что я так играю и побеждаю».

Также он высказался о предстоящем финале против Феликса Оже-Альяссима.

«Подготовлюсь так же, как к матчу с Рублевым, не буду ждать слишком многого. Посмотрим, но несколько месяцев назад [в Цинциннати] он надрал мне задницу. А я тогда играл не так уж плохо, хотя сейчас, конечно, играю гораздо лучше.

Феликс показывает невероятный теннис, и меня удивляет, что за все это время он не вернулся в топ-10. Меня снова ждет непростое испытание. Я выложусь по полной, чтобы потом ни о чем не жалеть».

Рублев проиграл 102-й ракетке мира. Вылет из топ-10 неизбежен?