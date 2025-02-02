Рублев о поражении от 102-й ракетки мира: «Мой уровень далек от уровня топ-10. Он играл гораздо свободнее меня»

Андрей Рублев прокомментировал поражение от Александара Ковачевича в Монпелье.

Он проиграл 102-й ракетке мира 5:7, 4:6.

– Каждый раз, когда проигрываешь, это нелегко, но уже ничего не поделаешь. Главное – мне удалось сохранить спокойствие. Я боролся до конца. Сейчас можно больше говорить о моей игре, а не о моем поведении, и это хорошо. Посмотрим, но постепенно я начинаю возвращаться в нужное русло. Конечно, был хороший матч, но мой уровень далек от уровня топ-10. Что есть, то есть. Он провел хороший матч, заслужил победу и играл гораздо свободнее меня.

– Можно ли объяснить это поражение тем, что до этого вы провели всего полтора матча и еще не вошли в ритм?

– Если честно, я не знаю. Поражение есть поражение, нет никаких объяснений. Если ты проиграл, то это потому, что ты играл не так хорошо, как соперник, он был лучше тебя. Вот и все.

– Мы видим, что вы закрываете глаза на смене сторон, объясните для чего?

– Для меня это нечто новое. Это очень помогает сохранять спокойствие. Вот и все.

Рублев проиграл 102-й ракетке мира. Вылет из топ-10 неизбежен?