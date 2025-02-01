Оже-Альяссим вышел в 17-й финал в карьере
Феликс Оже-Альяссим вышел в финал турнира ATP 250 в Монпелье.
Он обыграл 131-ю ракетку мира Йеспера де Йонга 6:4, 7:6(4).
Канадец вышел в 17-й финал уровня ATP в карьере и второй в этом сезоне. На его счету шесть титулов.
В финале он сыграет с Андреем Рублевым или Александром Ковачевичем.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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