Дестани Айява: «Может ли кто-то попросить, чтобы мы выходили на корт под песни, которые сами выберем? Можно было бы поддеть соперницу»
Дестани Айява предложила выходить на корт под заранее выбранные песни.
«Может ли кто-то из совета игроков попросить, чтобы мы выходили на корт на «Больших шлемах»или матчи WTA под песни, которые сами выберем? Как в боксе.
Если бы так сделали, было бы намного острее – особенно если у вас конфликт с соперницей, а ты сразу ее поддеваешь.
Представьте – выходишь на матч против кого-то, кого ненавидишь, под Hit Em’ Up Тупака. Автоматическая победа», – твитнула 171-я ракетка мира.
Опубликовано: Алёна Майорова
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