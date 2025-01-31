Дестани Айява: «Может ли кто-то попросить, чтобы мы выходили на корт под песни, которые сами выберем? Можно было бы поддеть соперницу»

Дестани Айява предложила выходить на корт под заранее выбранные песни.

«Может ли кто-то из совета игроков попросить, чтобы мы выходили на корт на «Больших шлемах»или матчи WTA под песни, которые сами выберем? Как в боксе.

Если бы так сделали, было бы намного острее – особенно если у вас конфликт с соперницей, а ты сразу ее поддеваешь.

Представьте – выходишь на матч против кого-то, кого ненавидишь, под Hit Em’ Up Тупака. Автоматическая победа», – твитнула 171-я ракетка мира.