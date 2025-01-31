Гаске провели прощальную церемонию в Монпелье
На турнире в Монпелье провели прощальную церемонию для Ришара Гаске.
На ней также присутствовал отец француза.
Гаске уступил во втором круге Тэллону Грикспору – 3:6, 6:3, 5:7.
Ранее 38-летний француз объявил, что завершит карьеру на «Ролан Гаррос»-2025.
Гаске шесть раз выходил в финал турнира в Монпелье и выиграл здесь три титула.
Родной город экс-седьмой ракетки мира Безье находится примерно в 70 километрах от Монпелье.
Опубликовано: Алёна Майорова
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