Гаске завершит карьеру на «Ролан Гаррос»-2025
Бывшая седьмая ракетка мира Ришар Гаске завершит карьеру на «Ролан Гаррос»-2025.
В июне французу исполнится 39 лет.
Гаске – чемпион 16 турниров ATP в одиночке и двух в паре, за карьеру он выиграл 605 матчей и проиграл 400. Он чемпион «Ролан Гаррос»-2004 в миксте с Татьяной Головин, бронзовый призер Олимпиады-2012 в паре с Жюльеном Беннето и обладатель Кубка Дэвиса-2017 в составе сборной.
Профессионал с 2002-го, Гаске выходил во вторую неделю на всех «Больших шлемах». Его лучшие результаты – полуфинал «Уимблдона» (2007, 2015) и US Open (2013), четвертьфинал «Ролан Гаррос» (2016), четвертый круг Australian Open (2007, 2008, 2012, 2013).
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: L’Équipe
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости