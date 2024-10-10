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Гаске завершит карьеру на «Ролан Гаррос»-2025

Бывшая седьмая ракетка мира Ришар Гаске завершит карьеру на «Ролан Гаррос»-2025.

В июне французу исполнится 39 лет.

Гаске – чемпион 16 турниров ATP в одиночке и двух в паре, за карьеру он выиграл 605 матчей и проиграл 400. Он чемпион «Ролан Гаррос»-2004 в миксте с Татьяной Головин, бронзовый призер Олимпиады-2012 в паре с Жюльеном Беннето и обладатель Кубка Дэвиса-2017 в составе сборной.

Профессионал с 2002-го, Гаске выходил во вторую неделю на всех «Больших шлемах». Его лучшие результаты – полуфинал «Уимблдона» (2007, 2015) и US Open (2013), четвертьфинал «Ролан Гаррос» (2016), четвертый круг Australian Open (2007, 2008, 2012, 2013).

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: L’Équipe
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