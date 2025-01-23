Australian Open. Расписание 24 января. Мирра Андреева и Шнайдер сыграют пару в 04:00 мск, Джокович и Зверев выйдут не раньше 06:30, Синнер – в 11:30

Australian Open опубликовал расписание на 24 января.

В 04:00 мск Мирра Андреева и Диана Шнайдер на Арене Маргарет Корт поборются с первыми сеяными Катериной Синяковой и Тэйлор Таунсенд .

Не раньше 06:30 на Арене Рода Лэйвера сыграют Новак Джокович (7) и Александр Зверев (2).

Во время вечерней сессии в 11:30 на корт выйдут Янник Синнер (1) и Бен Шелтон (21).

Полностью расписание игрового дня появится здесь .