Де Минаур болельщику, который раскритиковал его игру против Синнера: «Как жаль, что ты с ним не сыграешь – ты бы точно лучше себя показал»

Алекс де Минаур пошутил в ответ на критику болельщика.

Австралиец не смог выйти в полуфинал Australian Open – он уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру со счетом 3:6, 2:6, 1:6. Баланс их личных встреч стал 10:0.

После этого один из болельщиков написал в твиттере: «Алекс де Минаур вообще не верит, что может хотя бы побороться с Синнером – не говоря уже о том, чтобы его победить. Он был ужасен».

Де Минаур ответил ему: «Привет, приятель! Как жаль, что ты никогда не станешь достаточно хорошим теннисистом, чтобы поиграть против Янника. Уверен, ты бы точно лучше себя показал и знал бы, как его победить. Желаю тебе всего наилучшего!!!»