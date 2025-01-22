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Сонего в матче с Шелтоном пробил так, что мяч отскочил обратно на его половину корта

Лоренцо Сонего выполнил зрелищный удар в 1/4 финала Australian Open.

В начале второго сета матча с Беном Шелтоном итальянец отыграл брейк-пойнт, пробив с лета так, что мяч отскочил обратно на его половину корта.

Опубликовал: Павел Ниткин
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