Лис о том, что вышла в 1/8 Australian Open как лаки-лузер: «Безумная история. Эти пара дней изменили мою жизнь»

Ева Лис рассказала о выходе в четвертый круг Australian Open.

Она стала первым лаки-лузером в истории турнира, попавшим во вторую неделю .

«Это безумная история – как быстро все произошло. Всего за пару дней. И они изменили мою жизнь. Мне помогла позиция лаки-лузера. Иногда просто нужен второй шанс.

Мне всегда было тяжело, когда я приближалась к топ-100 и большим турнирам. Я знаю, что у меня есть игра, но я всегда слишком сильно на себя давила. Всегда знала, что стоит на кону. Всегда слишком сильно хотела – и поэтому у меня не получалось выйти и победить.

На своем первом Australian Open я прошла квалификацию, играла с Кристиной Букшей в первом круге. И первый сет провела отлично. А во втором начала думать о том, сколько очков заработаю, как поднимусь в рейтинге. И что вы думаете? Проиграла второй сет 0:6.

Иногда мысли у меня убегают намного дальше игры и тела».

В четвертом круге Лис сыграет с Игой Швентек, которой уступила в Штутгарте в 2022-м – это был ее первый матч в основной сетке уровня WTA.

«Хотя у нас и были потрясающие размены, я проиграл 1:6, 1:6. У нее тогда была победная серия, она играла на очень высоких оборотах.

Будет интересно с ней встретиться. Она потрясающая. Я ждала таких матчей – ради них я играю в теннис. И я думаю, что в четвертом круге меня не будут недооценивать. Я считаю, у меня есть шансы.

Постараюсь показать свою лучшую игру. Думаю, в этот раз ей точно придется поупорнее поработать для победы».