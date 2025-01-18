  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Лис о том, что вышла в 1/8 Australian Open как лаки-лузер: «Безумная история. Эти пара дней изменили мою жизнь»
2

Лис о том, что вышла в 1/8 Australian Open как лаки-лузер: «Безумная история. Эти пара дней изменили мою жизнь»

Ева Лис рассказала о выходе в четвертый круг Australian Open.

Она стала первым лаки-лузером в истории турнира, попавшим во вторую неделю.

«Это безумная история – как быстро все произошло. Всего за пару дней. И они изменили мою жизнь. Мне помогла позиция лаки-лузера. Иногда просто нужен второй шанс.

Мне всегда было тяжело, когда я приближалась к топ-100 и большим турнирам. Я знаю, что у меня есть игра, но я всегда слишком сильно на себя давила. Всегда знала, что стоит на кону. Всегда слишком сильно хотела – и поэтому у меня не получалось выйти и победить.

На своем первом Australian Open я прошла квалификацию, играла с Кристиной Букшей в первом круге. И первый сет провела отлично. А во втором начала думать о том, сколько очков заработаю, как поднимусь в рейтинге. И что вы думаете? Проиграла второй сет 0:6.

Иногда мысли у меня убегают намного дальше игры и тела».

В четвертом круге Лис сыграет с Игой Швентек, которой уступила в Штутгарте в 2022-м – это был ее первый матч в основной сетке уровня WTA.

«Хотя у нас и были потрясающие размены, я проиграл 1:6, 1:6. У нее тогда была победная серия, она играла на очень высоких оборотах.

Будет интересно с ней встретиться. Она потрясающая. Я ждала таких матчей – ради них я играю в теннис. И я думаю, что в четвертом круге меня не будут недооценивать. Я считаю, у меня есть шансы.

Постараюсь показать свою лучшую игру. Думаю, в этот раз ей точно придется поупорнее поработать для победы».

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: wtatennis.com
logoAustralian Open
logoЕва Лис
logoWTA
logoИга Швентек
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мирра Андреева о матче с Соболенко: «Я уже устала с ней играть»
113 минут назад
Половина игроков в 1/8 финала мужского Australian Open родилась в 2000-е
859 минут назад
Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов за поведение на Australian Open
64сегодня, 14:14
Australian Open. Расписание 8-го дня. Мирра Андреева сыграет с Соболенко в 03:30 мск, Павлюченкова с Векич – не раньше 04:30 мск
5сегодня, 14:05
Руне о том, какой на вкус рассол: «Первая буква «Д», вторая – «Е». Но я не буду говорить плохое слово»
13сегодня, 13:55
Руне второй раз вышел в 1/8 финала Australian Open и сыграет с Синнером
5сегодня, 13:47
Australian Open. Синнер, Руне, Шелтон, де Минаур вышли в 4-й круг, Хачанов, Фриц выбыли
549сегодня, 13:46
Де Минаур о похвале от Джоковича: «Приятно слышать любой комплимент от Новака – который практически идеален во всех аспектах игры»
2сегодня, 13:34
Касаткина о том, что не может использовать хайлайты матчей во влоге: «Это я бегала и потела. А теперь не могу использовать видео»
2сегодня, 13:23
Коллинс о конфликте со зрителями: «Никто не пострадал. Может быть, чьи-то чувства ранили»
4сегодня, 13:16
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
1вчера, 20:18
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем