19-летний Тьен в матче с Медведевым впервые победил игрока из топ-5

Лэрнер Тьен обыграл №5 Даниила Медведева во втором круге Australian Open.

Матч закончился со счетом 6:3, 7:6(4), 6:7(8), 1:6, 7:6(10-7). В основную сетку Тьен попал через квалификацию.

Американец до этого ни разу не встречался с игроком из топ-5. Против топ-10 у него было одно поражение – на старте US Open-2023 он уступил 10-й ракетке мира Фрэнсису Тиафу.

Тьен четвертый раз играет в основной сетке «Большого шлема», но до этого турнира у него не было побед на этом уровне. В 19 лет и 55 дней он стал самым молодым американцем в истории, который вышел в третий круг Australian Open, после Пита Сампраса.

Это победа позволит 121-й ракетке впервые войти в топ-100.

За выход в четвертый круг Тьен поборется с Корентеном Муте.