Синнер прекратит сотрудничество с Кейхиллом в конце сезона

Янник Синнер прекратит сотрудничество с тренером Дарреном Кейхиллом .

После выхода в третий круг он объявил, что австралиец уйдет из его команды в конце этого сезона.

Ранее Кейхилл говорил, что не будет ни с кем работать после Синнера.

Австралиец раньше работал с Андре Агасси, Энди Марреем и Симоной Халеп.