Синнер прекратит сотрудничество с Кейхиллом в конце сезона
Янник Синнер прекратит сотрудничество с тренером Дарреном Кейхиллом .
После выхода в третий круг он объявил, что австралиец уйдет из его команды в конце этого сезона.
Ранее Кейхилл говорил, что не будет ни с кем работать после Синнера.
Австралиец раньше работал с Андре Агасси, Энди Марреем и Симоной Халеп.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @Eurosport_IT
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