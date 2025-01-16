2

Вероника Кудерметова впервые с US Open-2022 вышла в третий круг «Большого шлема»

Вероника Кудерметова обыграла Кэти Болтер во втором круге Australian Open.

Матч завершился со счетом 7:6(3), 2:6, 6:2.

Кудерметова вышла в третий круг «Большого шлема» впервые с US Open-2022. Всего она шестой раз добралась до этой стадии «Шлема». В Австралии она никогда не проходила дальше третьего раунда.

За выход во вторую неделю Кудерметова сыграет с Беатрис Хаддад Майя.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
logoКэти Болтер
logoВероника Кудерметова
logoWTA
logoAustralian Open
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Australian Open. Медведев играет с Тьеном, Хачанов, Синнер, Фриц, Де Минаур, Руне, Музетти вышли в 3-й круг, Тиафу выбыл
32611 минут назадLive
Синнер впервые с октября проиграл сет, но вышел в третий круг Australian Open
313 минут назад
Жабер о приступах астмы в матче с Осорио: «Попробовала использовать ингалятор, но он не особо помог. Очень, очень тяжело дышать»
44 минуты назад
Australian Open. Паолини сыграет с Сарасуа, Касаткина, В. Кудерметова, Рыбакина, Швентек вышли в 3-й круг, Э. Андреева выбыла
105сегодня, 09:54Live
Прервалась 14-матчевая серия побед Фонсеки. Сонего обыграл его в пяти сетах
14сегодня, 09:51
Прервалась серия Синнера из 29 выигранных сетов подряд. Он проиграл стартовую партию 173-й ракетке мира во втором круге Australian Open
2сегодня, 09:43
Марожан выиграл второй пятисетовик подряд и впервые прошел соперника из топ-20 на «Больших шлемах»
1сегодня, 09:34
Свитолина выиграла 100-й матч на «Больших шлемах»
сегодня, 09:17
Фриц пожертвует призовые за первый круг Australian Open пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе
7сегодня, 08:57
Швентек – четвертая теннисистка в Открытой эре, 20 раз подряд выходившая в 1/16 финала на «Больших шлемах»
1сегодня, 08:39
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
1вчера, 17:28
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем