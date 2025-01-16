Вероника Кудерметова впервые с US Open-2022 вышла в третий круг «Большого шлема»

Вероника Кудерметова обыграла Кэти Болтер во втором круге Australian Open.

Матч завершился со счетом 7:6(3), 2:6, 6:2.

Кудерметова вышла в третий круг «Большого шлема» впервые с US Open-2022. Всего она шестой раз добралась до этой стадии «Шлема». В Австралии она никогда не проходила дальше третьего раунда.

За выход во вторую неделю Кудерметова сыграет с Беатрис Хаддад Майя.