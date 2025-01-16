Кецманович в матче с Хуркачем второй раз обыграл соперника из топ-20 на ТБШ
Миомир Кецманович обыграл Хуберта Хуркача во втором круге Australian Open.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:2 в пользу серба.
Для Кецмановича это вторая победа над игроком топ-20 на турнире «Большого шлема» – прошлогодний четвертьфиналист Хуркач сейчас занимает 17-ю строчку рейтинга.
Первую победу над игроком двадцатки серб одержал на прошлогоднем Australian Open против Томми Пола.
В целом его баланс против топ-20 на ТБШ теперь составляет 2:10.
Дальше Кецманович сыграет с Хольгером Руне или Маттео Берреттини.
Опубликовал: Павел Ниткин
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