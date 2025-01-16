Кецманович в матче с Хуркачем второй раз обыграл соперника из топ-20 на ТБШ

Миомир Кецманович обыграл Хуберта Хуркача во втором круге Australian Open.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:2 в пользу серба.

Для Кецмановича это вторая победа над игроком топ-20 на турнире «Большого шлема» – прошлогодний четвертьфиналист Хуркач сейчас занимает 17-ю строчку рейтинга.

Первую победу над игроком двадцатки серб одержал на прошлогоднем Australian Open против Томми Пола.

В целом его баланс против топ-20 на ТБШ теперь составляет 2:10.

Дальше Кецманович сыграет с Хольгером Руне или Маттео Берреттини.