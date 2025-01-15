Мирра Андреева о реакции тренера на матч с Учиджимой: «Она немного сердилась и сказала, что очень нервничала»
Мирра Андреева рассказала, за что на нее рассердилась тренер на Australian Open.
Россиянка обыграла Моюку Учиджиму со счетом 6:4, 3:6, 7:6(10-8). На послематчевой пресс-конференции ее спросили, успела ли она поговорить с Кончитой Мартинес.
«Я не буду точно повторять то, что она сказала. Многим это не понравится (усмехается).
Она немного сердилась и сказала, что очень нервничала. Конечно, потом сказала, что получился хороший матч и ей понравилось, как я боролась до конца.
Первое слово было не очень хорошим, повторять его не могу. Но в целом она была довольна».
Дружба Мирры с тренером Кончитой Мартинес: толчки со скамьи, проверка носков и имя «Консепсьон», чтобы не смеяться
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: пресс-конференция Мирры Андреевой
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