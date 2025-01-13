Ник Кириос: «Через 10 лет у меня будет большая семья, четверо или пятеро детей, и я буду курить большой косяк на Багамах»
Австралиец Ник Кириос поделился планами на будущее.
В этом году австралиец вернулся в тур после травмы колена и запястья.
– Окей, мы предполагаем, что вы не задержитесь надолго в теннисе. Мы ошибаемся?
– Я не хочу ничего планировать, но я всегда хотел завершить карьеру где-то в 30. К тому моменту я хотел бы иметь семью, проводить с ними время и наслаждаться заслуженным отдыхом. Через 10 лет у меня будет большая семья, четверо или пятеро детей, и я буду курить большой косяк на Багамах. Может быть, буду рыбачить. Видеоигры тоже никогда не брошу. Я и так достаточно поработал, через 10 лет я уже не буду это делать.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: lequipe.fr
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