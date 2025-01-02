Ник Кириос: «Нужно почти что чудо, чтобы запястье выдержало «Большой шлем»
Ник Кириос сомневается, что запястье позволит ему сыграть на Australian Open.
Оно снова заболело на турнире в Брисбене.
«Я очень жду Australian Open. Если смогу сыграть, значит, смогу. Но такова реальность.
Я оценил, как запястье чувствует себя в трехсетовом формате. Если я смогу сыграть, то нужно учитывать, что «Большой шлем» выматывает не только морально, но и физически.
Мне кажется, нужно почти что чудо, нужно, чтобы звезды сошлись, чтобы запястье выдержало «Большой шлем».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Eurosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем