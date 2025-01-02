Ник Кириос: «Нужно почти что чудо, чтобы запястье выдержало «Большой шлем»

Ник Кириос сомневается, что запястье позволит ему сыграть на Australian Open.

Оно снова заболело на турнире в Брисбене.

«Я очень жду Australian Open. Если смогу сыграть, значит, смогу. Но такова реальность.

Я оценил, как запястье чувствует себя в трехсетовом формате. Если я смогу сыграть, то нужно учитывать, что «Большой шлем» выматывает не только морально, но и физически.

Мне кажется, нужно почти что чудо, нужно, чтобы звезды сошлись, чтобы запястье выдержало «Большой шлем».