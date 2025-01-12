Соболенко станцевала после победы над Стивенс на Australian Open
Арина Соболенко станцевала после выхода во второй круг Australian Open.
На старте турнира она обыграла Слоун Стивенс 6:3, 6:2.
После матча Елена Докич, бравшая у Соболенко интервью на корте, напомнила ей о традиции танцевать в Австралии.
«Мне кажется, хуже не придумаешь. Теперь все знают, что я ужасно танцую», – сказала Соболенко.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @AustralianOpen
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