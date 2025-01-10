Оже-Альяссим об отце: «Неважно, насколько я успешный игрок или сколько мне лет, он все равно главный»

Феликс Оже-Альяссим рад, что на турнире в Аделаиде его поддерживает отец.

– На этой неделе с вами большая команда, в том числе ваш отец. Каково это, когда он рядом? Наверняка вы очень рады.

– Это здорово. Неважно, насколько я успешный игрок или сколько мне лет, он все равно главный (смеется) . Я все равно должен к нему прислушиваться. Когда во время матча я раздражаюсь и нервничаю, а он смотрит на меня в этот момент, это быстро возвращает меня в правильное русло.