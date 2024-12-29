Джокович о допинговом деле Синнера: «Я верю, что теннисист сделает все возможное, чтобы играть честно. Но я расстроен, что нас держали в неведении»

Новак Джокович прокомментировал критику Ника Кириоса в адрес Янника Синнера.

Кириос регулярно высказывается о допинговом деле итальянца.

«Неприятно [быть под прицелом критики], но мы живем в мире, где каждый имеет право выражать свое мнение, тем более в соцсетях.

Ник очень активно высказывается по различным поводам, в частности о допинговом деле Янника, и он сделал несколько справедливых замечаний, касающихся прозрачности и непоследовательности процедур, а также различий между делами.

Некоторых игроков дисквалифицировали даже не за запрещенные вещества в пробе, а за пропуск допинг-тестов и неверное указание местонахождения, а некоторые игроки, стоящие ниже в рейтинге, ждут решений уже больше года.

У меня не возникает вопроса, намеренно или нет Синнер употребил запрещенное вещество. Я верю в чистый спорт. Я верю, что теннисист сделает все возможное, чтобы играть честно. Я знаю Янника с тех пор, как он был совсем юным, и он не похож на человека, который мог бы так поступить. Но я, как и большинство игроков, был очень расстроен, что нас держали в неведении пять месяцев после того, как он получил эту новость.

[Такие дела ] не очень хорошо сказываются на имидже нашего спорта. Конечно, не хочется, чтобы это происходило, потому что за последние 20 с лишним лет, что я играю в профессиональном туре, мы были одним из самых чистых видов спорта. По крайней мере, я так считаю. Так что я продолжу верить в чистый спорт. Вопросы вызывает работа системы. К некоторым игрокам относятся не так, как к другим».