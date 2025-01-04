Соболенко попросили дать совет Мирре Андреевой: «Посоветую ей что-нибудь, когда завершу карьеру»

Арина Соболенко решила не давать совет Мирре Андреевой.

Соболенко обыграла Андрееву в полуфинале в Брисбене – 6:3, 6:2.

– Мирре 17 лет, и она 16-я ракетка мира. Она будущее тенниса. Вы уже сыграли друг с другом четыре раза, она победила вас на прошлогоднем «Ролан Гаррос». Почему она такая особенная? И можете ли вы дать ей какой-то совет?

– Я посоветую ей что-нибудь, когда завершу карьеру (смеется) . А пока пусть просто делает свое дело. Она делает все правильно. Рядом с ней отличная команда, семья, замечательный тренер. Трудно найти для нее кого-то лучше [Кончиты Мартинес]. Она на верном пути, и она точно будущее тенниса. Она хорошо двигается, отлично подает, у нее прекрасные удары. Скоро она будет на очень высоком уровне.

Полина Кудерметова – в финале, Мирре нечем обыгрывать Соболенко, Карацев взял титул. Что происходит в теннисе?