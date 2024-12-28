Окленд (WTA). Эрика Андреева сыграет с Волынец, Радукану – с Монтгомери, Осака – с квалифаером
Прошла жеребьевка турнира в Окленде, который начнется 29 декабря.
Эрика Андреева в первом круге встретится с Кэти Волынец (8). Эмма Радукану (6) сыграет с Робин Монтгомери, Наоми Осака (7) – с квалифаером.
Мэдисон Киз (1) начнет с матча против Лючии Бронцетти, Элиза Мертенс (2) – против Вивиан Янг (WC).
Полная сетка здесь.
Опубликовано: Алёна Майорова
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