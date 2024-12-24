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Флавио Коболли: «Всем сложно достичь уровня Синнера и Алькараса, но я надеюсь, что нам удастся сократить разрыв и мы сможем навязать им конкуренцию»

Флавио Коболли назвал самые памятные моменты своего сезона.

– Прежде всего, я не ожидал, что смогу так быстро подняться так высоко, хотя в 2024-м я понял, что могу стать частью этой группы (сейчас 22-летний итальянец – 32-я ракетка мира – Спортс’’).

Я хочу отметить два матча. Первый – победа над Шелтоном в полуфинале в Вашингтоне, благодаря которой после нескольких тяжелых недель я впервые вышел в финал турнира ATP. Я не поехал на Олимпиаду, был подавлен, не знал, стоит ли играть в Вашингтоне, но команда меня подтолкнула, и я поехал. Жаль, что я проиграл финал Корде, моему хорошему другу. Мы с ним часто переписываемся.

А второй – первая победа в матче Кубка Дэвиса, незабываемое событие, которым я горжусь.

– Чего вы ждете в 2025-м? Будут ли Синнер и Алькарас по-прежнему доминировать?

– Эти двое – настоящее и будущее нашего спорта. Всем сложно достичь их уровня, но я надеюсь, что нам удастся сократить разрыв и мы сможем навязать им конкуренцию, что не слишком получалось в этом году. В то же время я всегда болею за Янника и очень уважаю Карлоса, поэтому радуюсь, когда они добиваются успеха.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Corriere dello Sport
logoATP
logoБен Шелтон
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoCiti Open
logoСебастьян Корда
logoОлимпийский теннисный турнир
logoКубок Дэвиса
logoФлавио Коболли
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