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Жоао Фонсека: «Надеюсь, что смогу добиться того же или даже большего, чем Синнер и Алькараса»

18-летний Жоао Фонсека мечтает стать первой ракеткой мира.

На прошлой неделе бразилец победил на молодежном итоговом турнире, не проиграв ни одного матча.

«Если бы в начале года Жоао сказали, что он сделает все то, что сделал в этом году, он бы подумал, что это невероятно. Поразительно, насколько я прибавил физически и психологически. Требовалось много моральных сил, чтобы обыграть соперников из топ-50, топ-20. Я горжусь собой, но, конечно, хочу большего. Я мечтаю стать №1. Конечно, теперь, после победы на молодежном итоговом турнире, я хочу насладиться этой неделей, отдохнуть и отпраздновать с семьей. Я хочу насладиться моментом. Я благодарен за этот год и очень доволен.

Я говорю тренеру, что мне нравится играть ответственные матчи в сложных обстоятельствах. Мне нравится играть с сильными соперниками. Мне нравится, когда у меня сложный матч на большом стадионе. Мне нравится давление. Я предпочитаю стиль игры, в котором нужно быть смелым, проявлять инициативу, рисковать. Мне кажется, я сильно прибавил».

Также Фонсека высказался о сравнениях с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом, которые тоже были чемпионами Next Gen ATP Finals.

«Это приятное давление. Победа на молодежном итоговом показывает, что я на правильном пути. Я надеюсь, что смогу добиться того же или даже большего, чем они сделали, делают и сделают. Я очень жду возможности с ними сыграть и надеюсь, что смогу участвовать в крупных матчах на «Больших шлемах». Именно к этому я стремлюсь».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
logoЖоао Фонсека
logoATP
logoNext Gen ATP Finals
logoЯнник Синнер
logoКарлос Алькарас
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