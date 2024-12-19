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Нишиока женился

69-я ракетка мира Йошихито Нишиока женился на ведущей прогноза погоды Сайе Хияме.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @sayahiyama
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