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Хольгер Руне: «Я всегда верил в себя, но последние 1,5 года не прилагал должных усилий. Теперь я это делаю и надеюсь, что результаты придут»

Хольгерe Руне не мешают высокие ожидания и шумиха.

– Каково это, когда возникает столько шумихи и ожиданий?

– В каком-то смысле это сложно, но в то же время классно. Можно воспринимать по-разному. Можно сказать, что это сильное давление, а можно – что это потрясающе, когда в тебя верят и ждут, что ты станешь отличным игроком. Это моя мечта, и мы ее исполняем.

– Ожидания давят на вас на корте?

– Я не думаю об этом во время игры. Я не думаю, что мне нужно выиграть матч, потому что от меня многого ждут. Когда я выхожу на корт, я настроен на борьбу, и нужно понимать, что в молодости ты еще не все знаешь. Главное – понимать, как действовать после успехов, и после них еще больше тренироваться.

– Как вам кажется, в последние пару лет вы неправильно готовились?

– Иногда, когда ты побеждаешь, ты считаешь, что должен тренироваться так же, но все остальные тренируются гораздо больше, потому что хотят тебя обыграть. Поэтому нужно успевать за общим темпом, и мне кажется, мне это снова удается. Я хочу прогрессировать и готов прислушиваться к команде, чтобы делать то, что необходимо.

– Что вам нужно делать иначе, чтобы улучшить свою игру?

– Я всегда верил в себя, но последние полтора года не прилагал должных усилий. Теперь я это делаю и надеюсь, что результаты придут. Без работы над конкретными аспектами тенниса, физподготовки и психологии этого не произойдет. Каждый может сказать, что хочет выиграть «Большой шлем», но для этого нужно как следует поработать.

– Что вы имеете в виду, говоря, что не прилагали должных усилий?

– Я могу винить только себя, потому что все решения принимал я. Все тренеры, которые у меня были, и все люди, которые со мной работали, делали максимум для моего тенниса, но все это должно подходить человеку, и я считаю, что очень, очень важно окружить себя правильными, подходящими людьми. Конечно, это не сто человек, но главное – чтобы в твоей команде были правильные люди, которые могут дать тебе то, что ты хочешь, чтобы добиться прогресса, и, по-моему, сейчас у меня именно так.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennis365.com
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